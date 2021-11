Alessandro Zarino si è fatto conoscere al grande pubblico televisivo per aver fatto il tronista e il corteggiatore a Uomini e Donne. Il noto personal trainer è tornato a far parlare di sé per una brutta avventura affrontata lontano dagli studi mariani, sull’Everest. Ma cosa ci faceva l’ex tronista sulla montagna più alta del mondo?

Zarino ha partecipato ad un evento speciale, destinato ai ragazzi che vogliono combattere i cambiamenti climatici. Si trattava di una sfilata simbolica, non in passerella ma sul monte più alto dell’Himalaya. Qualcosa però è andato storto e il ragazzone l’ha raccontato ai microfoni di RTL 102.5.

“Ho deciso di mettermi alla prova – ha raccontato Alessandro Zarino – partecipando a questo evento per la lotta ai cambiamenti climatici. Un’azienda che si occupa di abbigliamento eco-sostenibile ha organizzato questa sfilata. Io ero l’unico italiano tra i 12 partecipanti.

Alessandro Zarino: “Ho rischiato l’arresto cardiaco”.

“Un’avventura che ancora oggi mi fa tremare la notte. Qualcuno ha lasciato, siamo ritornati alla base in sette. Ma a 6 mila metri ho avuto problemi: non respiravo più, mi hanno dato l’ossigeno. Poi il rischio di un arresto cardiaco. Sono intervenuti i medici che seguivano la scalata. Sono sceso subito. Posso dire che è stata molto dura, ma ce l’ho fatta. Di notte dormivamo nelle tende al freddo e con la fauna selvatica: orsi, lupi, animali di ogni tipo camminavano tra una tenda e l’altra. Ho avuto paura. Ho pensato di mollare e non di non farcela. Nemmeno l’acqua avevamo a disposizione, soltanto quella dei ruscelli. L’ho fatto perché volevo mettermi alla prova. Oggi, spesso, mi capita di non dormire la notte a causa di quell’esperienza che mi ha profondamente segnato”.

Alessandro Zarino io non ti ho dimenticato pic.twitter.com/3Tv3HoLupW — Robs🗡✨ (@xxcamvlot) August 30, 2021

La scelta di Alessandro ORA su Canale 5! State guardando #UominieDonne? pic.twitter.com/vj8GPUxq36 — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 15, 2019