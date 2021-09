Non soltanto nel mondo del calcio, anche chi fa parte di quello della politica fa molta fatica ad essere sé stesso e vivere alla luce del sole il proprio orientamento. In Parlamento i deputati dichiaratamente LGBT sono pochissimi, oltre Alessandro Zan ce ne sono sì o no altri 3/4. Di questo problema aveva parlato tre anni fa anche Vladimir Luxuria.

“Parlamentari omosessuali? Ce ne sono molti, ma molti di più di quelli che si dichiarano. Facciamo un 5 per cento. Mi ricordo che quando sono stata eletta c’erano tanti politici che si avvicinavano e mi dicevano: “Mi raccomando, non dire che mi hai visto in quella discoteca. Essere omosessuali in politica non dovrebbe essere discriminante e nemmeno un merito. Cerchiamo di capire che non c’è nulla di strano o anomalo in questo”.

Alessandro Zan e il leghista anti DDL Zan, che però limona uomini a Mykonos.

In un’intervista concessa a La Repubblica oggi Alessandro Zan ha rivelato di aver incontrato a Mykonos un deputato leghista noto per la sua opposizione alla legge contro l’omofobia. Il leghista in questione mentre si trovava a pochi passi da Zan si è limonato un altro ragazzo.

“Oggi tra Camera e Senato ci sono 945 parlamentari. Quelli apertamente gay e lesbiche sono quattro: Ivan Scalfarotto, Tommaso Cerno, Barbara Masini e io. Se sono pochi? Diciamo che è statisticamente impossibile che siamo solo noi quattro e io so per certddo che ci sono parlamentari gay in Forza Italia e in Fratelli d’Italia. In vacanza a Mykonos ho incontrato un deputato della Lega, del quale mi ricordo cartelli particolarmente aggressivi contro la legge Zan. Stava baciando un uomo”.

Per chi parla di outing o scivolone, va specificato che Zan non ha fatto nomi, ha soltanto smascherato l’ipocrisia che regna a destra su certi temi. Omofobi in parlamento e gay disinibiti a Mykonos. Basta col politicamente corretto a tutti i costi!

Vero che #Zan era così preso dalle battaglie senza sosta sulla sua legge che ha trovato perfino il tempo di scrivere un libro su quanto è coraggioso e bravo. E che ora si mette pure a lanciare la caccia ai deputati di destra segretamente gay (“ne ho visto uno a Mykonos”). Mah — Filippo Dell’Artino (@FilippoArtino) September 6, 2021