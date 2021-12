Andrea Nicole ieri ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne (seppur anomala, senza petali, fra l’ira di Gianni e Tina), e proprio a fine della registrazione Alessandro Verdolini si è sfogato su Instagram.

Come già sappiamo, infatti, Andrea Nicole ha scelto Ciprian. Una scelta un po’ anomala dato che i due si sarebbero presentati in studio mano nella mano confessando di “essersi scelti” la sera prima e di aver passato la notte insieme a casa di lei. Il tutto ovviamente all’insaputa di Maria De Filippi, della redazione e dello stesso Alessandro Verdolini.

L’ex corteggiatore non ha ovviamente preso bene la decisione di Andrea Nicole e dalle anticipazioni si può leggere (“Tra gli amareggiati anche Alessandro Verdolini, l’altro corteggiatore di Andrea Nicole, che non avrà potuto fare altro che accettare quanto successo, scagliandosi però contro i due piccioncini“).

Finita la registrazione l’ex corteggiatore si è infatti sfogato su Instagram, salvo poi cancellare tutto probabilmente perché sollecitato dalla produzione. I protagonisti di Uomini e Donne, infatti, non possono usare i social network per parlare della trasmissione. Non prima che la puntata finisca su Canale 5 almeno.

Alessandro Verdolini ha così scritto: “Sempre a testa alta. Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni ed i cani rimangono cani“. Quindi lui sarebbe un “leone”, mentre il rivale un “cane”? Nel dubbio, anche meno.



