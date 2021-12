Alessandro Verdolini ha lasciato Uomini e Donne con un pugno di mosche in mano e dopo la “scelta” di Andrea Nicole ricaduta su Ciprian, si è duramente sfogato con la redazione. Un commento a caldo pubblicato per WittyTv.

Alessandro Verdolini ha poi aggiunto:

“Avrei preferito che magari lo avesse fatto in maniera diversa. Poteva presentarsi in studio e fare la scelta. Che problema c’era? Io qualsiasi cosa facevo, anche la più stupida, chiamavo la redazione, quindi non l’avrei mai pensata una cosa del genere, anche se è vero che quando uno è innamorato fa di tutto. Però per correttezza di chi lavora… e anche nei miei confronti. Lei non ha minimamente pensato a me. Se avesse fatto la scelta in studio faceva più bella figura, e sicuramente io non venivo mancato di rispetto. Non so più che dire, forse ho parlato anche troppo. Certe cose non meritano non meritano nemmeno risposta. Si commenta da sola”.