Alessandro Scalisi è Il Gay Più Bello d’Italia 2023

È Alessandro Scalisi è il vincitore del concorso Il Gay Più Bello d’Italia edizione 2023.

Nato ad Augusta in provincia di Siracusa 31 anni fa, Alessandro Scalisi nella vita è un vice responsabile di una catena di supermercati. Ha vinto su altri 17 ragazzi provenienti da tutta Italia grazie a una giuria di qualità formata da ex vincitori (fra cui Alessandro Falcinelli (vincitore nel 2016), Alberto Nenna (vincitore nel 2022), numerosi sponsor e anche Angelo Perrone, manager dei vip. A presentare è stata come sempre La Wanda Gastrica.

Su Instagram ( @ iam_alessandroscalisi ) ama mettere foto di qulo con citazioni filosofiche. La mia preferita è: “Non rinunciare mai. L’inizio è sempre la parte più difficile.”☀️, con questa foto:

Battute a parte, Scalisi è un bel ragazzo e con la sua vittoria salgono a ben sei i siciliani gay “più belli d’Italia”.

Il primo fu Salvatore Inguì che vinse la primissima edizione nel 1997 (quando ancora si chiamava semplicemente Mister Gay Italia); il secondo è stato Giovanni Tranchina nel 2000; il terzo è stato Giulio Spatola nel 2010; il quarto Alessio Cuvello nel 2012 e il quinto Sergio Genna nel 2017.