Alessandro Sallusti cade dalla sedia durante un intervento su Papa Francesco: la reazione di Nuzzi

Durante lo speciale di Rete 4 dedicato alla morte di Papa Francesco, andato in onda il 21 aprile, un imprevisto ha catturato l’attenzione del pubblico. Il giornalista Alessandro Sallusti, ospite in studio, è caduto dalla sedia in diretta mentre commentava l’eredità spirituale di Bergoglio. La sedia ha ceduto sotto di lui, facendolo cadere a terra, ma Sallusti ha dimostrato prontezza nell’alzarsi e continuare il suo intervento, minimizzando l’accaduto con un “tutto a posto”.

Gianluigi Nuzzi, il conduttore dello speciale, ha gestito il momento con humor, scherzando sul fatto che Sallusti avesse “denunciato qualcosa di troppo forte”. Altri ospiti in studio, come Tiziana Ferrario ed Elena Guarnieri, hanno reagito con sorpresa, ma hanno anche ammirato la calma del collega. La scena è diventata rapidamente virale sui social media, generando una serie di meme e commenti divertiti. Gli spettatori hanno apprezzato la compostezza di Sallusti, che è riuscito a trasformare un incidente imbarazzante in un momento memorabile della trasmissione.

L’episodio ha avuto luogo in un contesto di programma televisivo stravolto dalla scomparsa del Papa, con Rai1 e Canale 5 che hanno dedicato i loro spazi a speciali e film sulla vita di Bergoglio, mentre su Nove sono andate in onda storiche interviste di Fabio Fazio. La caduta ha portato un tocco di leggerezza in una giornata altrimenti segnata dal lutto e dalla riflessione.