Alessandro Rossi la spara grossa, Silvia Toffanin in imbarazzo a Verissimo

Nel corso della puntata di ieri di Verissimo Silvia Toffanin ha ospitato nel suo salotto Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, che hanno commentato le immagini del loro matrimonio. I due hanno parlato di come si sono conosciuti, dei primi mesi insieme, ma soprattutto della cerimonia della settimana scorsa. Poi la conduttrice ha fatto una domanda semplicissima, ma che ha scatenato un momento di imbarazzo: “Ragazzi e invece la prima notte d’amore com’è andata?” (qui l’intervista integrale).

Alessandro Rossi ha preso la parola e senza pensarci troppo ha dichiarato: “Devo essere sincero, lei era stanchissima. Io invece ero carico duro!“. Silvia si è portata le mani al volto: “Oh oddio! Ok” (qui il video). Il ragazzo ha poi cercato di aggiustare il tiro: “L’ho vista che dormiva e vabbè. Mi sono detto ‘pazienza’, ma sono rimasto a bocca asciutta. Quindi nada nulla. Io le energie invece ce le ho sempre“. La Cipriani però ha dato un’altra versione dei fatti: “Amore che dici?! No eri stanco anche tu, devi essere sincero. Adesso mi arrabbio, era distrutto, ci siamo dovuti riposare un attimo perché è stato stancante“.

“Io non sono chissà chi, ma nel mio piccolo cercherò di non farti mancare nulla. Non farò mancare nulla alla famigliola che avremo. Ti tratterò sempre come una principessa. Perché è quello che meriti. Avrò sempre rispetto di te e di noi. Ovviamente ci saranno alti e bassi, perché non esiste la famiglia del Mulino Bianco. – ha continuato Alessandro Rossi – Però l’importante è tenersi sempre per famo e affrontare insieme tutti gli ostacoli. Perché la vita è anche questo. Quindi è bello percorrere questa corsa insieme. Ogni giorno l’uno accanto all’altra. La cosa più bella è quando torni a casa e c’è qualcuno che ti aspetta. La famiglia è il punto di riferimento. Dovremo stare sempre uniti e questo è l’importante”.