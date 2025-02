Alessandro Rea trionfa a Io canto senior: a chi è e cosa fa nella vita

Alessandro Rea ha vinto la prima edizione di “Io canto senior”, il talent show per over 45 condotto da Gerry Scotti su Canale 5. La finale, emozionante e avvincente, ha visto Rea impegnato in un testa a testa con Giorgio Zuccolo. Alla fine della serata, ha trionfato conquistando un premio di 30mila euro in gettoni d’oro.

Il programma, con la direzione artistica di Roberto Cenci, ha visto partecipare sei concorrenti, selezionati dal pubblico: Gabriele Paolucci, Saba De Rossi, Caterina Arena, Giorgio Zuccolo, Alessandro Rea e Massimo Gentili. Dopo vari duetti, Massimo e Caterina sono stati eliminati, portando ai finalisti Saba, Alessandro, Giorgio e Gabriele. La finale ha visto la sommatoria dei voti della giuria e del pubblico, che ha premiato Rea con 160 punti, seguito da Saba De Rossi (113 punti), Giorgio Zuccolo (107 punti) e Gabriele Paolucci (95 punti).

Durante la finale, Alessandro Rea ha celebrato la sua vittoria esibendosi con “My Way”, dedicandola al padre e offrendo un momento toccante. Romana di 47 anni, lavora come assistente capo della polizia penitenziaria nel carcere di Rebibbia. Nonostante la professione, la sua passione per la musica è stata sempre presente nella sua vita. È stata sua madre a spingerlo a partecipare al talent, e l’ha accompagnato in studio durante la finale. Rea ha ricordato un aneddoto della sua infanzia, quando a soli due anni scappò di casa con una chitarra per cantare alla nonna, evidenziando il suo amore per la musica fin da piccolo.