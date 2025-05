Alessandro Quasimodo, Figlio del Nobel Salvatore: Un Rapporto Complicato con il Poeta

È morto a Milano, all’età di 85 anni, Alessandro Quasimodo, attore, regista e figlio del poeta Salvatore Quasimodo, premio Nobel per la Letteratura nel 1959. Destinato alla memoria del padre, ha promosso la sua opera sia in Italia che all’estero, nonostante un rapporto complesso con la figura paterna.

Nato nel 1939, Alessandro si è formato al Piccolo Teatro, collaborando con importanti registi. Ha dedicato la sua carriera alla poesia recitata, mettendo in scena classici della letteratura. Dagli anni Ottanta, ha intensificato gli sforzi per diffondere l’opera poetica del padre, curando letture e spettacoli, creando eventi che intrecciavano il linguaggio scenico con quello scritto. Inoltre, è stato voce recitante in progetti musicali e promotore di iniziative culturali legate alla memoria della famiglia Quasimodo.

Il rapporto con il padre non è mai stato semplice. Salvatore, figura chiave del Novecento letterario, era spesso assente, impegnato nella scrittura e nei viaggi. Alessandro è cresciuto principalmente con la madre, instaurando solo parzialmente un dialogo con il padre. Dopo la morte di Salvatore, ha fatto da custode del suo lascito, anche affrontando controversie sull’eredità, tra cui il recupero della medaglia del Nobel.

Alessandro Quasimodo è stato cittadino onorario di Roccalumera e presidente onorario del Parco Letterario Salvatore Quasimodo. Ha giurato in premi letterari e ha sostenuto la casa museo del padre. Nonostante la malattia negli ultimi anni, ha continuato a partecipare attivamente alla vita culturale fino alla fine. I funerali si terranno il 5 maggio a Milano.