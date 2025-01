Alessandro Preziosi: Scopriamo Delfina, l’ex di Santamaria e sua attuale fidanzata

Alessandro Preziosi, attore napoletano noto per il suo ruolo nella serie “Blackout – Vite sospese”, tornerà in tv con la seconda stagione dal 14 gennaio. Da un paio d’anni, Preziosi è fidanzato con Delfina Delettrez Fendi, erede della famosa maison Fendi. La loro relazione, inizialmente mantenuta riservata, recentemente è stata al centro dell’attenzione mediatica quando sono stati fotografati a Roma con la famiglia. Delfina, attuale direttrice creativa del suo marchio di gioielli, è stata precedentemente legata all’attore Claudio Santamaria, da cui ha avuto una figlia, Emma.

Il complesso intreccio delle relazioni tra i due è interessante: Delfina era l’ex di Santamaria, il quale a sua volta ha avuto una relazione con Vittoria Puccini, ex compagna di Preziosi. Nonostante le passate relazioni, il legame tra Alessandro e Delfina sembra solido. Recentemente, la coppia ha deciso di rompere il silenzio e apparire sulla rivista Diva e Donna durante le festività natalizie, scambiandosi affettuosi gesti al ristorante in compagnia della famiglia allargata.

In quella occasione, erano presenti i figli delle precedenti relazioni: Elena, 18 anni, figlia di Preziosi e Puccini, ed Emma, 17 anni, figlia di Delfina e Santamaria. Mentre non erano presenti i gemelli di Delfina, avuti con Nico Vascellare, né Andrea Eduardo, il primogenito di Preziosi. Al momento, non ci sono indicazioni su un possibile allargamento della famiglia per la coppia, che sembra concentrarsi sulla loro relazione.

Delfina Delettrez Fendi, nata nel 1987, ha iniziato la sua carriera nel design all’età di 20 anni e, grazie a una solida formazione nel campo della moda, ha fondato il suo marchio di gioielli di lusso con sede a Roma, dove ricopre anche il ruolo di direttore creativo. La sua carriera è dunque in ascesa, parallelamente alla storia d’amore con Preziosi, che è tornato sotto i riflettori grazie ai suoi progetti televisivi. La relazione tra Preziosi e Delfina continua a destare l’interesse dei media, nonostante la loro preferenza per la riservatezza.