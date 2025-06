Alessandro Pipero: Riscoprire il Ruolo del Maître in Ristorazione

Alessandro Pipero ha scelto di specializzarsi nella gestione della sala ristorante, puntando su un’identità unica nel settore. Dopo esperienza all’Hotel St. Regis e nel ristorante di Antonello Colonna, ha aperto il suo ristorante “Pipero” ad Albano Laziale nel 2007, conquistando nel medesimo anno il titolo di Miglior Sommelier d’Italia. Nel 2012, il ristorante ha ottenuto la stella Michelin in collaborazione con lo chef Luciano Monosilio. Dal 2017, “Pipero” si trova a Roma, con Ciro Scamardella in cucina, ed è diventato noto anche grazie al programma “Primo Appuntamento” su Real Time.

Pipero riflette sulla sua professione, sottolineando che il ruolo del maître è spesso sottovalutato rispetto a quello degli chef. Secondo lui, i camerieri non ricevono gli stessi riconoscimenti e visibilità, e ciò ha portato a una crisi nella sala. Critica la tendenza attuale che spinge molti a voler diventare chef invece che camerieri, affermando che il settore della ristorazione ha bisogno di maggiore attenzione per l’accoglienza, fondamentale per l’esperienza culinaria.

Sottolinea che, in un contesto di fine dining, il tempo passato a mangiare è minimo rispetto a quello dedicato all’interazione con i camerieri. Pipero lamenta che le guide gastronomiche premiano principalmente i ristoranti e gli chef, ignorando l’importanza del maître. Infine, si interroga sulla formazione e sulla carenza di giovani con aspirazioni nel settore, evidenziando la necessità di rivalutare il ruolo dei professionisti di sala.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.linkiesta.it