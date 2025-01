Alessandro Orsini e il confronto con Cecilia Sala: ‘Sai leggere?’

Il professor Alessandro Orsini ha recentemente espresso critiche nei confronti di una giornalista di Repubblica riguardo un articolo su Cecilia Sala, la reporter italiana arrestata in Iran. In un post sul suo profilo X, Orsini ha messo in dubbio la qualità del giornalismo italiano, ponendo la domanda retorica: “Sai leggere?”. Questa dichiarazione ha suscitato polemiche, in particolare per il tono dell’attacco diretto alla giornalista.

Orsini ha criticato l’Italia per il trattamento di Mohammad Abedini Najafabadi, un cittadino iraniano arrestato in Italia su richiesta degli Stati Uniti, definendo le azioni italiane “criminali” e la detenzione di Abedini “ingiusta”. Ha manifestato solidarietà verso l’Iran, posizione che gli ha attirato numerose critiche. Il commento della giornalista su di lui ha spinto Orsini a difendersi, affermando che sarebbe stato oggetto di un’operazione di criminalizzazione del dissenso politico. Ha accusato la reporter di avergli attribuito false opinioni, notando di aver sempre condannato la condotta dell’Iran, definendola “schifosa” e paragonandola alla condotta del governo italiano verso Abedini.

Orsini ha reiterato che la giornalista in questione non avrebbe compreso il senso delle sue parole, sottolineando che spiegare le cause politiche di un’arresto non significa giustificare i carcerieri. Secondo lui, il suo ragionamento è stato frainteso e non ha mai assolto le azioni del governo iraniano.

Cecilia Sala, nel frattempo, è stata arrestata in Iran il 19 dicembre 2024 mentre si trovava nel Paese con un visto giornalistico regolare. È stata prelevata dal suo albergo ed è attualmente in isolamento nella prigione di Evin. La sua detenzione è vista come una rappresaglia contro l’Italia dopo l’arresto di Abedini, per il quale si stava richiedendo l’estradizione. In questo contesto, le affermazioni di Orsini hanno attirato critiche, rendendo necessario per lui chiarire il significato delle sue osservazioni, mal interpretate da alcuni.

In sintesi, la controversia si snoda intorno alla libertà di espressione, all’arresto di cittadine italiane all’estero e alle relazioni diplomatiche tra Italia e Iran, in un clima infuocato di tensioni politiche e accuse reciproche.