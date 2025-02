Alessandro, l’ex di Shaila: “Lei ha mentito! Ora ho un fidanzato. Mi tradiva”

Appena entrata nella casa del Grande Fratello, Shaila Gatta ha parlato del suo ex, definendolo tossico e descritto come violento psicologicamente. Alessandro Rizzo, che si è identificato come l’ex in questione, ha risposto a queste affermazioni negandole e rivelando di essere gay e felice in una nuova relazione. Rizzo ha raccontato della loro storia durata sei anni, iniziata quando erano molto giovani, e ha affermato che la loro separazione è avvenuta in modo civile, sebbene abbia vissuto momenti difficili a causa di tradimenti subiti da parte di Shaila. Secondo Rizzo, la relazione è finita quando ha scoperto l’ultimo tradimento e ha dovuto affrontare un periodo di depressione a causa della situazione.

In risposta alle recenti dichiarazioni di Shaila, Rizzo si è dichiarato sorpreso dal modo in cui ha descritto il loro passato, dicendo che chi li conosce sa che le sue affermazioni non sono vere. Ha espresso le sue opinioni sulla nuova relazione di Shaila, affermando che non approva il suo compagno attuale. Inoltre, ha menzionato che Shaila non è mai cresciuta psicologicamente, rimanendo una “bambina”. Rizzo ha anche fatto riferimento a momenti buffi della loro relazione, descrivendo dinamiche particolari in cui lui svolgeva ruoli che normalmente si assocerebbero a una figura femminile. In conclusione, Rizzo ha affermato di essere ora felice nella sua nuova vita e ha contestato le affermazioni di Shaila, considerandole delle ingiustizie.