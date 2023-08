Alessandro Impagnatiello “evirato in carcere”, la rivelazione di Guendalina Canessa

Alessandro Impagnatiello sarebbe stato evirato dai suoi compagni di cella: è questa la notizia che ha dato Guendalina Canessa mentre si stava facendo la messa in piega dal parrucchiere. Una notizia che sta iniziando a fare il giro del web e che avrebbe del surreale, un po’ per la tematica e soprattutto per le modalità.

L’ex gieffina non ha svelato la fonte ma parla di “notizia interna” sottolineando che “me l’hanno detto internamente”, facendo presupporre che sia amica di qualcuno che lavora nel carcere dove è detenuto o dell’ospedale dove sarebbe stato portato d’urgenza.

“Mi è appena arrivata una notizia e ve la voglio immediatamente comunicare: vi ricordate di Alessandro, quello che ha ucciso la sua fidanzata Giulia? Bene, ho appena scoperto che i carcerati gli hanno tagliato il p1sellino” – ha dichiarato mentre si faceva la messa in piega – “Come posso dirlo? Gli hanno tagliato i gioielli, tutto, anche le p*lle. E poi le guardie lo hanno salvato perché stava avendo una forte emorragia. Non voglio dire altro, non voglio aggiungere altro, giudicate voi. La notizia non è uscita, internamente me l’hanno detto. Chi è all’interno. Questo è quanto. […] È una notizia interna, che però non è ancora uscita”.

Guendalina Canessa ha poi pubblicato un messaggio privato che ha ricevuto e che conferma la sua notizia: “Ciao Guendalina, è una notizia verissima, l’ha soccorso una guardia che è marito di una mia cliente. Comunque viva la giustizia del carcere”. La Canessa sul pezzo pure mentre è dal parrucchiere e i giornalisti di inchiesta che hanno seguito il caso Alessandro Impagnatiello muti.

La notizia si rivelerà vera?