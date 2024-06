Alessandro Greco sulla castità con la moglie: “Cammino di fede”

Durante l’edizione del 2022 di Oggi è Un Altro Giorno, Alessandro Greco ha stupito il pubblico parlando della scelta di castità presa insieme a sua moglie, Beatrice Bocci (seconda classificata a Miss Italia nel 1994). Il conduttore ha spiegato a Serena Bortone: “Sì è tutto vero, abbiamo scelto di vivere nella castità. Ci siamo sposati nel 2008, dopo 2 figli, abbiamo preso questa decisione. Non c’è un perché, è un cammino. Da tre anni abbiamo preso questa decisione, che ci ha portati a viverci più intensamente. Ora peso di più le parole, do valore agli abbracci e alle carezze, più di prima. Devo dire che siamo entrambi molto sereni“.

Alessandro Greco spiega le sue parole sulla castità con la moglie.

In questi giorni Alessandro Greco ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica, nella quale ha parlato della sua grande fede, ma anche della scelta di castità fatta anni prima. Il presentatore di UnoMattina Estate ha dichiarato che non ha rilasciato quelle dichiarazioni per vantasi o ostentare una decisione, ma solo per parlare del suo personale cammino di fede. Greco ha poi ricordato di come Lino Banfi l’ha avvicinato a Padre Pio.

“Ho il dono della fede e mi sono aggrappato alla famiglia, a Beatrice. Me la presentò Fabrizio Frizzi, persona meravigliosa restata nella mia vita. Per me la fede è importante. Io e Beatrice l’abbiamo ereditata dalle famiglie, una fede semplice, quella delle feste comandate, poi il Signore ci ha chiamato a seguirlo ogni giorno : è il capofamiglia. Il discorso della castità? Non era un’ostentazione, ma una scelta legata a un periodo, nell’ambito di un cammino di fede. Hanno scritto di tutto. Non è facile affrontare certi temi. […] Lino Banfi? Un giorno mi ha invitato a visitare una casa di accoglienza a San Giovanni Rotondo. Quando me lo disse, non stavo nella pelle. Quell’episodio ha avuto un valore spirituale profondo. E San Pio è diventato il santo del mio cuore”.

