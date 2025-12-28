12 C
Alessandro Greco parla delle ingiustizie subite

Alessandro Greco, conduttore di Unomattina estate su Rai1, ha raccontato la sua storia, dalle umili origini alle difficoltà incontrate nel mondo dello spettacolo. La sua carriera è stata segnata da alti e bassi, con momenti di grande successo come la conduzione di “Furore” e la vittoria a “Tale e quale”, ma anche ingiustizie e difficoltà personali. Greco ha parlato della sua infanzia segnata dalla mancanza di affettività e comunicazione, e di come abbia trovato nel mondo dello spettacolo una via di fuga e una fonte di affetto. Ha anche raccontato del suo percorso di fede e della sua scelta di castità con la moglie Beatrice Bocci, e di come abbia superato le difficoltà e le critiche per arrivare a una maggiore consapevolezza e realizzazione personale. Oggi, Greco si sente un uomo affettivamente realizzato e vuole allenarsi alla gratitudine per ciò che ha e per la sua famiglia. I suoi genitori, che un tempo erano distanti, ora lo sostengono e fanno il tifo per lui.

