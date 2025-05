Alessandro Giuli vs Elio Germano: Parole che evocano la mafia

Prosegue la controversia tra il ministro della Cultura Alessandro Giuli, l’attore Elio Germano e la comica Geppi Cucciari dopo le dichiarazioni al David di Donatello 2025. Germano ha criticato il governo per la crisi del cinema italiano, affermando che il ministero ha una “grossa responsabilità” nella situazione attuale.

Giuli ha replicato, negando di avere un “complesso di inferiorità” come suggerito dal filosofo Massimo Cacciari. Il ministro ha dichiarato di avere invece “eccessi di idealismo” e ha criticato la tendenza dei partiti di sinistra a rivolgersi più a influencer che a intellettuali.

Giuli ha affermato che la destra rappresenta gli interessi culturali del Paese “senza divisioni preconcette” e ha accettato le critiche come parte del suo ruolo, sostenendo che “il potere deve essere criticato, per definizione”. Ha proseguito dicendo che chi lo accusa di far parte di un “presunto clan” farebbe meglio a riconoscere i danni causati dal “tribalismo domestico gauchista”.

La polemica si è intensificata quando Germano, durante un evento a Milano, ha ripetuto di ritenere inaccettabile che un ministro non riconosca i problemi sociali e che risponda con nomi e cognomi di cittadini anziché affrontare critiche pubbliche.

Germano ha recentemente ricevuto il premio come miglior attore per il film “Berlinguer – La grande ambizione”, occasione in cui ha evidenziato il dramma sociale in corso e la mancanza di consapevolezza in chi rappresenta il Paese.

