Alessandro Gassmann: “Ho detto no a Madonna due volte, chi mi ha sostituito”

Alessandro Gassmann ha recentemente condiviso la sua esperienza con Madonna, rivelando di aver rifiutato più opportunità di collaborare con la popstar. In un’intervista al Corriere della Sera, ha raccontato che Madonna lo contattò per girare insieme uno spot pubblicitario, ma non poté accettare a causa dei suoi impegni in tournée. In seguito, la popstar lo cercò nuovamente per offrirgli un ruolo nel remake del film “Travolti Da Un Insolito Destino”, ma Gassmann declinò anche questa offerta a causa di un altro progetto cinematografico.

Gassmann ha riflettuto su queste occasioni mancate, ammettendo che le sue numerose responsabilità lo hanno portato a perdere opportunità importanti. Mentre lui ha rifiutato, Raoul Bova ha accettato di lavorare con Madonna; Gassmann ha descritto come Bova fosse un “ripiego” per il lavoro che lui stesso aveva rifiutato. Nonostante sia stato contattato due volte, Gassmann non ha mai incontrato Madonna di persona. Ha espresso un certo rammarico per le occasioni perse, anche in considerazione del fatto che i suoi impegni lo hanno sempre occupato.

Il film menzionato, “Travolti Da Un Insolito Destino” (titolo originale “Swept Away”), è un rifacimento del film del 1974 di Lina Wertmüller. È stato diretto da Guy Ritchie e ha come protagonisti Madonna e Adriano Giannini, mentre Beatrice Luzzi recita un ruolo secondario. Gassmann ha citato la sua esperienza come rappresentativa di un trend più ampio nella sua carriera, dove le scelte professionali lo hanno portato a perdere occasioni significative.