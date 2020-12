Alessandro Gassman ieri mattina, dopo la conferma dei buoni ascolti di Antonella Clerici, ha scritto un tweet tessendo lodi a The Voice Senior e massacrando il Grande Fratello Vip.

La concorrenza volgare e becera è ovviamente il già citato Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini che nella puntata di venerdì sera ha (di pochissimi punti) perso contro lo show canoro di Antonella Clerici che finisce oltre un’ora prima. 18,52% di share il primo, 18,90% di share il secondo.

Un attacco gratuito al Grande Fratello Vip (avrebbe potuto solo complimentarsi con la Clerici) che potrebbe però avere un perché.

Ad ottobre, infatti, quando al GF Vip tenevano banco Adua Del Vesco e Massimiliano Morra fra AresGate e frasi sussurrate, su Rai Uno andava in onda Io Ti Cercherò, fiction con protagonista proprio Alessandro Gassman.

La fiction è stata penalizzata in termini di ascolti proprio dal reality di Signorini che non ha mai dato tregua a Gassman. Nel corso di quattro settimane, Rai Uno, ha vinto sulla concorrenza solo una volta.

Ecco perché la concorrenza è becera:

Prima puntata 20.6 vs 20.6%

Seconda puntata: 19.5% vs 18.7%

Terza puntata: 18.5% vs 20.7%

Quarta puntata: 18.5% vs 19.2%

