Alessandro Egger: sua madre svela perché non si parlano più da anni

Alessandro Egger a Ballando con le Stelle ha più volte parlato del rapporto conflittuale con sua madre, Cristina Vittoria Egger Bertotti, con cui ha partecipato a Pechino Express nel 2017.

“A volte bisogna saper andare avanti. Non mi piace parlare male di nessuno. Lo descriverei per quello che è: ovvero un rapporto che non esiste. Credo che mia madre abbia scelto di fare una vita senza di me. E io l’abbia accettato. Finalmente. E non è una cosa che volevo, sono uscito di casa a 17 anni e non ho chiesto niente alla mia famiglia. E non sono uscito di casa perché volevo, ma sono stato accompagnato alla porta”.

Un racconto che questa settimana è stato in qualche modo rettificato proprio da sua madre fra le pagine di DiPiù.

“Non voglio dire che mio figlio stia mentendo, penso però che la sua mente abbia interpretato in modo errato quello che è successo e che i suoi ricordi siano falsati. Lui è stato sempre un ragazzino inquieto, un ribelle”. – si legge su GossipeTv – “A diciannove anni, e non a diciassette come dice lui, gli ho dato un ultimatum. Se vieni bocciato trovati un lavoro e diventa indipendente”. “Era un modo per spronarlo, e quando è stato bocciato ancora, abbiamo litigato e se n’è andato di casa. Non ha vissuto in strada come dice lui, io ho sempre pagato tutto, poi lo ha aiutato la nonna. Ma lui è caparbio e presto ha voluto fare da solo. Ha fatto anche lo spazzino a Londra per pagarsi l’affitto, poi si è affermato come modello. Purtroppo lui sente, sbagliando, alcune carenze affettive e nel suo cuore ci sono nodi irrisolti”.

Alessandro Egger, sua madre: “Non ci parliamo da quando abbiamo litigato per l’eredità”

La donna ha poi raccontato che i rapporti con il figlio Alessandro Egger si sono interrotti del tutto nel 2019, quando è morta la bisnonna che lui amava e ci sono state un po’ di incomprensioni legate all’eredità. Tra loro c’è stata una feroce litigata e da allora non si sono né più visti né più sentiti.

“È cresciuto con la sensazione di non essere amato. È solo una sensazione, perché io adoro mio figlio e mio marito lo ha sempre trattato come se fosse il vero padre. Non ci sono mai state distinzioni con lui e i suoi fratelli”

