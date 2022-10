Alessandro Egger scoppia a piangere per una domanda di Matano. Milly: “Argomento difficile”

Alessandro Egger a Ballando con le Stelle è tornato a parlare di sua madre, Cristina Vittoria Egger Bertotti, con cui oggi ha un pessimo rapporto.

Subito dopo l’esibizione (che gli ha fatto portare a casa ben quattro 10 e un 8) Alberto Matano ha preso la parola e gli ha chiesto: “Quando hai detto che chi ti ha generato poi ti ha rifiutato, immagino che questo generi rabbia. Questa rabbia alberga ancora dentro di te?“. Una domanda che l’ha messo palesemente a disagio facendolo piangere. “Non ce la fa a rispondere questo è un argomento troppo troppo difficile” è intervenuta Milly Carlucci.

“Non volevo Milly naturalmente, ma penso che la sua testimonianza qui sia molto potente perché racconta di una rinascita e di una rabbia che fa andare avanti“, ha chiuso il giornalista de La Vita In Diretta. Alessandro Egger alla fine ha però risposto: “Questa rabbia a volte ti ferma ed a volte ti fa andare avanti, ma soprattutto ti fa andare avanti“.

“A volte bisogna saper andare avanti. Non mi piace parlare male di nessuno. Lo descriverei per quello che è: ovvero un rapporto che non esiste. Credo che mia madre abbia scelto di fare una vita senza di me. E io l’abbia accettato. Finalmente. E non è una cosa che volevo, sono uscito di casa a 17 anni e non ho chiesto niente alla mia famiglia. E non sono uscito di casa perché volevo, ma sono stato accompagnato alla porta.

Mi sono sentito intrappolato in una ragnatela e quando esci da una ragnatela ne esci distrutto e devastato. E quando finalmente ne esci capisci che hai lasciato solo una ragnatela e un ragno. E quando lo capisci decidi tu a cosa dare importanza nella tua vita”.