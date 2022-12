Alessandro Egger replica a sua madre che gli aveva dato del bugiardo

Alessandro Egger fra una polemica con sua madre e una giravolta con Tove Villfor è arrivato dritto-dritto alla puntata finale di Ballando con le Stelle. E se lo è meritato, dato che il bel biondo è oggettivamente fra i più bravi del cast.

Quando però è stato ospite a La Vita in Diretta insieme ad Anna Pettinelli, la speaker radiofonica ha deciso di buttare benzina sul fuoco portando alla luce l’intervista di Cristina Egger, madre di Alessandro, in cui ha smentito le dichiarazioni di lui. “Io credo alla versione di Alessandro ma in questi giorni io ho letto anche l’intervista alla mamma di Ale che ha proposto una versione diversa, allora dice solo baggianate mamma?“. Una provocazione a cui Alessandro Egger ha così risposto: “Le dichiarazioni di mia mamma non riportano assolutamente la realtà dei fatti. Se io fossi della stirpe dei Savoia allora sarei un pazzo che è scappato di casa“.

L’intervista di Cristina Egger risale a circa due settimane fa.

“Gli italiani non hanno capito un benemerito ciccio di quello che è Alessandro. Me li sento che dicono: “Ah poverino, chissà che madre”. Io ho tre figli, e mi creda, nessuno è abbandonato. È uscito di casa, questo è vero, ma a 19 anni, non a 17 come dice. È vero che ha iniziato la sua vita e si è fatto da solo. Non lo abbiamo mai raccomandato, anzi non abbiamo mai appoggiato la sua carriera nel mondo dello spettacolo e della moda, visto che mio marito è un ingegnere e ha sempre cercato di portarlo verso un lavoro più concreto”. – e ancora – “Continuano a mandare avanti la storia di Alessandro che ha dormito con i clochard. Mai nella vita, Alessandro ha dormito con i clochard. Mai. Mi dica lei, Alessandro è uno che può mai aver dormito con i clochard? Ma ha capito che io vivo in una villa del Seicento! E non capisco la produzione come faccia a mandare in onda queste bugie”.