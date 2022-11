Alessandro Egger: “Qua ho trovato la famiglia che non avevo”

Un altro tassello della storia di Alessandro Egger è stato raccontato nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle.

“Nella vita reale sono una persona che pensa molto a quello che fa, lo faccio perché sono molto impulsivo. E nella vita la mia impulsività mi ha portato a scontrarmi con tante delusioni. Qui a Ballando con le Stelle mi sono sentito libero di raccontare cose che non ho mai detto a nessuno, mi sono sentito in un ambiente sicuro”.

L’allusione, ovviamente, è per sua madre con cui non ha più rapporti da anni.

“Credo che mia madre abbia scelto di fare una vita senza di me. E io l’abbia accettato. Finalmente. E non è una cosa che volevo, sono uscito di casa a 17 anni e non ho chiesto niente alla mia famiglia. E non sono uscito di casa perché volevo, ma sono stato accompagnato alla porta”.