Alessandro Egger: “Pesavo 100 kg, poi ho sfilato per Versace”

Alessandro Egger nel nostro immaginario ha sempre avuto questo fisico asciutto e definito, ma in passato – prima di debuttare nel mondo della moda – era arrivato a pesare 100 kg.

“Il mondo della moda non prevede la pesistica: per mantenerti asciutto è necessario non fare pesi perché altrimenti rischi di non entrare nelle taglie, anche se non sono certo nato con il fisico da modello. Pesavo 100 chili” – ha dichiarato a Vanity Fair – “E questo mi ha portato da sempre a fare il triplo dello sforzo: adesso, tra allenamento e alimentazione, sono riuscito finalmente a trovare un equilibrio. Sono abituato a correre, saltare. E questo mi sta senz’altro aiutando a Ballando”.

La svolta Alessandro Egger l’ha avuta grazie al casting director di Versace.

“È iniziato tutto lavorando in uno showroom di moda di Milano come venditore, qualche anno dopo il diploma. In quel periodo lì ho perso 15 chili e ho avuto la fortuna di incontrare il casting director di Versace, che a 22 anni mi ha scoperto dando il via alla mia carriera, che ho portato avanti a pieno regime per 6 anni”.

Alessandro Egger: perché Ballando con le Stelle sì e il Grande Fratello Vip no

Nel curriculum televisivo di Egger c’è anche Pechino Express (in coppia con la madre, con cui ora ha un pessimo rapporto), ma non ci sarà mai il GFVip. Così dice.

“Non ho mai voluto fare i reality, ma qui c’è qualcosa che fa da collante, perché la sfera di ognuno di noi è accostata allo sviluppo di un talento. Mi sono sempre sentito vicino all’arte, ed è bellissimo che questo programma ti permetta di portare qualcosa a casa, attraverso uno scambio di energie tra la trasmissione e te stesso quasi magico. È questo quello che cerco nei rapporti e nella vita: mi piace creare qualcosa che abbia una storia e una connessione, e Ballando è proprio questo”.

Peccato.