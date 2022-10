Alessandro Egger: “Mia madre ha deciso di farsi una vita senza me”. Nel 2017 hanno fatto insieme Pechino Express

Alessandro Egger aveva solo 25 anni quando ha partecipato a Pechino Express insieme a sua madre, Cristina Vittoria Egger Bertotti, conosciuta come Gran Dama della Real Casa Savoia.

Il loro rapporto però ad oggi sembrerebbe non esserci più. Questo, almeno, è quello che ha confessato il modello alle telecamere di Ballando con le Stelle.

“A volte bisogna saper andare avanti. Non mi piace parlare male di nessuno. Lo descriverei per quello che è: ovvero un rapporto che non esiste. Credo che mia madre abbia scelto di fare una vita senza di me. E io l’abbia accettato. Finalmente. E non è una cosa che volevo, sono uscito di casa a 17 anni e non ho chiesto niente alla mia famiglia. E non sono uscito di casa perché volevo, ma sono stato accompagnato alla porta.

Il rapporto fra Alessandro Egger e sua madre Cristina non ha lasciato granché il segno a Pechino Express, dato che sono stati la prima coppia eliminata. All’epoca – fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni – Cristina Egger ha così dichiarato:

“Ho partecipato per caso, per scherzo e perché non pensavo di essere scelta! Un giorno mio figlio è venuto da me e mi ha detto che cercava una persona di fiducia per fare coppia in questo gioco. Aveva optato per me, la mamma, con la quale ha un rapporto di “up and down”, tante controversie, ma anche tanta unione.

Io l’ho fatto solo per mio figlio, per farlo felice, ci teneva moltissimo a fare questa esperienza, viaggiare con me nel bene e nel male. L’ho fatto per amore. Perché a me non piace soffrire in viaggio, non piace scroccare, fare l’autostop, lasciare i figli più piccoli, il marito e un lavoro appagante. È stato un sacrificio partire”.