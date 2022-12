Alessandro Egger: la reazione alla mancata vittoria a Ballando con le Stelle

Quando Alessandro Egger ha preso consapevolezza di essere arrivato secondo a Ballando con le Stelle la sua faccia ha fatto trapelare tutta la delusione che aveva in corpo.



Una reazione pure giustificata dato che dopo il ritiro di Gabriel Garko il nome di Alessandro Egger era quello candidato alla vittoria. Ma alla fine ha spuntarla è stata la giornalista Luisella Costamagna che dopo cinque puntate passate in panchina è stata ripescata e fatta vincere.

Luisella ha vinto su Alessandro con il 57% dei voti, ma quando questa mattina sono uscite tutte le percentuali del caso la storia ha preso un’altra piega. La giornalista, infatti, ha vinto solo su volere della giuria e degli opinionisti, dato che il pubblico aveva preferito il modello in coppia con Tove Villfor. Dalla parte di Alessandro Egger solo Selvaggia Lucarelli.

A mente fredda Alessandro Egger è tornato su Instagram dove ha pubblicato la sua reazione alla medaglia d’argento.

“Una delle frasi più cliché ma anche tanto vere che mi viene in mente ora è quella del “Non conta vincere ma partecipare”. E quanta verità perché noi abbiamo partecipato fino in fondo puntata dopo puntata guadagnandoci ogni “secondo” qui a Ballando con le Stelle, affrontando il percorso più bello della vita fino ad ora. Il vostro amore amici è stato un così forte e grintoso tanto che ci siamo sentiti pervadere il corpo della vostra forza e amore. E abbiamo alzato quella coppa per Voi, per quelli che non smetteranno mai di lottare e splendere. Nel nostro cuore abbiamo vinto ❤️”.