Alessandro Egger e Selvaggia Lucarelli, clima teso a Ballando con le Stelle

Alessandro Egger e Selvaggia Lucarelli hanno avuto un piccolo screzio a Ballando con le Stelle. Anche durante l’ultima puntata, infatti, il concorrente ha citato sua madre ed il loro pessimo rapporto.

Iconica la risposta di Alessandro Egger: “L’ho fatto!”.

Il modello ha poi concluso: “Io non sono una persona studiata, sono così come mi vedi. Se parlo così è perché ho avute molte esperienze“.

“A volte bisogna saper andare avanti. Non mi piace parlare male di nessuno. Lo descriverei per quello che è: ovvero un rapporto che non esiste. Credo che mia madre abbia scelto di fare una vita senza di me. E io l’abbia accettato. Finalmente. E non è una cosa che volevo, sono uscito di casa a 17 anni e non ho chiesto niente alla mia famiglia. E non sono uscito di casa perché volevo, ma sono stato accompagnato alla porta.

Mi sono sentito intrappolato in una ragnatela e quando esci da una ragnatela ne esci distrutto e devastato. E quando finalmente ne esci capisci che hai lasciato solo una ragnatela e un ragno. E quando lo capisci decidi tu a cosa dare importanza nella tua vita”.