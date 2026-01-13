Alessandro e Roberta verso il figlio

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua stanno preparando la loro nuova casa, come promesso nello studio di Uomini e Donne. La dama del trono over ha rivelato in una recente intervista che sarebbero felici di diventare genitori insieme.

La storia d’amore tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua è nata nello studio di Uomini e Donne e ha appassionato molti telespettatori. La relazione prosegue da due anni e ora i due hanno deciso di fare un passo più importante. Roberta ha regalato ad Alessandro le chiavi di una casa da condividere insieme a suo figlio, nato da una precedente relazione.

Ora il progetto prende forma e Roberta ha iniziato a condividere su Instagram le foto e i video dell’abitazione che prende forma. Dopo aver passato Natale insieme, Roberta ha svelato che la loro convivenza non sarà totale, poiché Alessandro ha una sua azienda a Salerno, mentre lei vive a Cassino. Tuttavia, questo sarà un passo importante nel loro rapporto, permettendo loro di passare molto più tempo insieme.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza stanno costruendo la loro vita insieme e presto potranno trasferirsi nella loro nuova casa con il figlio di Roberta, Alessandro, con il quale Vicinanza ha stabilito un magnifico rapporto. Roberta non ha mai nascosto che le piacerebbe diventare mamma una seconda volta. A questo proposito, ha dichiarato: “Un figlio? Saremmo felicissimi se accadesse, ma non è in calendario. La mia età è un dettaglio che incide, ma mai dire mai”. Al momento, nessuno dei due programma di allargare ulteriormente la famiglia, ma entrambi sarebbero felici se arrivasse una gravidanza dopo due anni d’amore.