Alessandro e Roberta di Uomini e Donne sperano in un bebè

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, ex volti noti di Uomini e Donne, desiderano allargare la loro famiglia e stanno pensando di accogliere un bambino. L’informazione è stata condivisa da Lorenzo Pugnaloni, che ha avuto un colloquio con Roberta, chiarendo la situazione attuale della coppia.

Con il nuovo ciclo di Uomini e Donne in arrivo, Roberta ha risposto alle domande dei fan riguardanti una possibile gravidanza. Nonostante alcuni segnali sui social avessero suscitato sospetti, Lorenzo ha confermato che Roberta non è in dolce attesa. Tuttavia, ha rivelato che entrambi sperano di avere un bambino presto, anche se non è semplice, considerando l’età della dama.

La storia d’amore tra Alessandro e Roberta ha attraversato alti e bassi. Alessandro, inizialmente uscito dal programma con Ida Platano, è tornato dopo un periodo di riflessione e ha deciso di coronare il suo sogno d’amore con Roberta. Ora, dopo alcuni anni dalla loro uscita dal programma, la coppia è pronta a progettare il futuro insieme.

Per Roberta, il nuovo bambino sarebbe il secondo: il primo nasce da un matrimonio precedente. La ex dama ha espresso di sentirsi al sicuro con Alessandro e riconosce l’importanza di Uomini e Donne nel suo percorso personale, affermando che il programma e Maria De Filippi le hanno cambiato la vita, rendendola più forte e consapevole.