Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano in poche settimane hanno stretto un bellissimo rapporto tanto da essere arrivati a salvarsi a vicenda a discapito di Sophie Codegoni, che ovviamente non l’ha presa bene.

La loro amicizia ha fatto molto parlare anche gli stessi vipponi ed ironizzando con Giucas Casella, Lulù Selassié ha fatto credere che loro siano bisessuali.

Ovviamente questo non è vero, ma fra il dire ed il fare online è già nata la loro ship: i #GianBasciano.

La ship fra i due gieffini potrebbe però durare quanto un gatto in tangenziale, dato che Antinolfi potrebbe ritirarsi causa impegno lavorativo già la prossima settimana.

“Quando Gianmaria si è presentato come imprenditore nessuno gli ha dato credito, ma lui lo è davvero ed ha davvero preso un periodo sabbatico per il GF Vip”. – ha dichiarato Gabriele Parpiglia a Casa Chi – “Tra pochissimi giorni questo periodo terminerà. I proprietari dell’azienda si sono fatti sentire chiedendo cosa vuole fare. Entro il 18 gennaio dovrà dare una risposta e se dice di no perderà il suo lavoro. Cosa potrebbe fargli cambiare idea? Il prezzo da pagare è perdere il lavoro e penso che lui non rinuncerà”.