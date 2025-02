Alessandro Della Giusta: La Stargate del Web che ha Sostenuto Fedez

Alessandro Della Giusta, youtuber friulano nato il 15 ottobre 1998 a Udine, ha conquistato un vasto pubblico su YouTube grazie a video di inchiesta e vlog. Cresciuto a Cormons e appassionato di basket, inizialmente ambiva a diventare un giocatore professionista, ma nel 2018 decide di lanciarsi nel mondo dei social. Il suo primo video, un vlog su un viaggio negli Stati Uniti, ha avuto un immediato successo, e il secondo ha totalizzato 3 milioni di visualizzazioni. Alessandro si distingue per il suo stile narrativo e per i contenuti attuali, che spaziano dalle inchieste su truffe a esplorazioni di quartieri dimenticati.

Nel 2022, ha fondato la sua società, Adg srl, supportato da un team di oltre 15 collaboratori, gestendo sia gli aspetti aziendali che la parte creativa dei video. Attualmente il suo canale conta 1,2 milioni di iscritti e diversi video sono diventati virali anche su TikTok e Instagram.

Recentemente, Della Giusta ha avuto un ruolo di spicco nel racconto della settimana di Fedez al Festival di Sanremo 2025, documentando le tensioni legate a gossip e problemi personali del rapper, incluso il suo presunto ritiro dalla competizione. Nonostante le difficoltà, Fedez ha saputo riprendersi, ottenendo un quarto posto con la sua esibizione “Battito”. La storia di Alessandro Della Giusta rappresenta un esempio di come la passione per i contenuti possa tradursi in un successo virale e nell’esplorazione di temi di rilevanza sociale.