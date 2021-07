Da quant’è che non vi parlavo di Alessandro D’Amico?

Archiviata la sua esperienza televisiva a Uomini e Donne ed il successivo dramma amoroso con Alex Migliorini (la loro storia nata in tv è naufragata dopo pochi mesi), di Alessandro si erano perse le tracce. Il ragazzo, finita la storia con il tronista, è infatti tornato a vivere in Spagna ed ha chiuso per sempre col mondo televisivo e con quello del gossip, dove ha più volte litigato con giornalisti e blogger.

Se ora sono tornato a parlarvi di Alessandro D’Amico non è certo perché è in lizza per entrare in qualche reality o per qualche catfight in cui è stato coinvolto, ma per un bellissimo gesto che ha fatto a sua sorella Federica. Stando a quanto si apprende dai social, infatti, Alessandro avrebbe donato un rene a Federica.

La donna sui suoi social con l’hashtag #TuDoniIoRicevo ha ironizzato in merito a questo intervento parlando di ben tre settimane alle Maldive. Le tre settimane, invece, le farà ricoverata all’ospedale di Modena per la convalescenza: “Eccoci qua…. Tra qualche ora tutto sarà finito…anzi tutto ricomincerà!” – ha scritto Federica D’Amico su Instagram – “La mia vita cambierà in meglio, i miei sogni riprenderanno forma… e semplicemente grazie a te…. Mi stai dando l’opportunità di crescere i miei figli con più forza e coraggio…. Mi stai dando la tua vita nelle mie mani…. Mi stai dando la responsabilità di accudire parte di te , con me , per sempre… Auguro a te e a me…. una nuova vita…. fatta solo di tanti sorrisi…“.

A parlare è stato anche Alessandro D’Amico, che ha commentato così il suo gesto d’amore.

“Una promessa che feci a me stesso. Quando a 20 anni mi resi conto di essere inutile e di non poter fare nulla per salvare nostra madre. Lentamente ho guardato i mesi, gli anni rubarmi via la cosa più preziosa che avevo e lasciarmi un vuoto che ancora oggi non sono capace di colmare! Questa volta ho detto no! Questa volta non sono scappato. La paura non è stata padrona, anzi, l’amore è stato l’unico faro che mi ha illuminato il cammino.. un cammino tanto diverso ma pur sempre unito dalla stessa essenza. A+ Andiamo…”.