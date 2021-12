Andrea Nicole e Ciprian sono a tutti gli effetti una coppia e la puntata della “scelta” è stata trasmessa oggi pomeriggio. Una “scelta” anticipata da una notte passata insieme all’insaputa della redazione.

“Partirei con delle scuse per la tempistica e le modalità” – ha esordito Andrea Nicole rivolgendosi ad Alessandro – “Ieri sera finita la puntata mi sfogo con la redazione e confesso loro di non stare bene. Una volta tornata a casa dopo un po’ mi suona il citofono. Era Ciprian. Abbiamo parlato e abbiamo passato la notte insieme. Inizialmente credevo fosse con la redazione, quando ho scoperto che era da solo mi è preso il panico. Ed ho commesso l’errore di non avvisare nessuno”.

Alessandro ovviamente non ha preso bene la rivelazione:

“Ti devo battere le mani? Mi stai dimostrando che tutto ciò che avevo pensato non fa una piega, non fai una bella figura. Non hai portato rispetto né al programma né a me, è una cosa vergognosa. Hai fatto una cosa vergognosa. Mi avete preso entrambi per il c**o.

Alessandro contro Ciprian ed Andrea Nicole, Gianni Sperti lo supporta

“Siete due disonesti” – ha sbottato l’opinionista contro la novella coppia – “La disonesta è lei con tutto quello che la redazione e il programma hanno fatto per lei. Doveva alzare la cornetta e dire ‘Ciprian è qua’. Che vergogna!” – poi, rivolgendosi ad Andrea Nicole stessa, ha aggiunto – “Non c’è differenza fra uomo e donna, ma fra persona per bene e persona non per bene e tu sei l’esempio di una persona non per bene. Era importante il messaggio che mandavi a casa, hai buttato tutto!”.

“Se fossi stata disonesta avrei portato avanti questo percorso senza dire niente a nessuno”, la risposta di Andrea Nicole. “A me non mi sei mai piaciuta, non ti ho mai sopportata“, ha chiuso Tina Cipollari, “Quando parlavamo di te io uscivo dallo studio perché ti trovavo fasulla. Ora ne ho la prova“.