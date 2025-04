Alessandro Cochi eletto presidente del Comitato regionale Lazio del Coni

Oggi si è tenuta l’Assemblea Elettiva del Comitato Regionale Lazio del Coni presso la sede di Via Flaminia 830 per il rinnovo delle cariche per il quadriennio 2025-2028. Hanno partecipato 61 membri aventi diritto al voto, di cui nove delegati. Alessandro Cochi è stato eletto presidente con 46 voti, battendo Fabio Appetiti che ha ottenuto 15 voti. Cochi, romano di 53 anni e già presidente di un Ente di promozione sportiva, succede a Riccardo Viola, che ha ricoperto la carica per tre quadrienni olimpici.

Durante l’assemblea è stata anche definita la nuova Giunta. Sono stati eletti in rappresentanza delle Federazioni sportive Andrea Ruggeri (Fisi) con 17 voti, Emanuela Perilli (Fissw) con 16 voti e Stefania Lella (Fih), eletta al ballottaggio con 19 voti, insieme a Maurizio Amedei (Fir). In quota Discipline Associate è stato eletto Andrea Frateiacci (Fitds) con 55 voti, in quota Enti di Promozione sportiva Paolo Anedda (Us Acli) con 56 voti, in quota tecnici Massimiliano Brocchi (Fit) con 55 voti e in quota atleti Sabrina Rossi (Fick) con 49 voti, che ha prevalso su Pasquale Mauriello.

Alessandro Cochi, nel suo intervento, ha ringraziato i presidenti, tecnici e atleti per la fiducia riposta in lui sei mesi fa, quando ha deciso di candidarsi. Ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra della Giunta e del Consiglio, con l’obiettivo di realizzare importanti progetti per il rilancio dello sport su tutto il territorio.