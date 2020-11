Dopo il coming out di Gabriel Garko, Corti e Onnis ieri sera a Le Iene hanno contattato Alessandro Cecchi Paone per un quiz farlocco “Ok il Gay è Giusto“. Le due iene hanno mostrato al conduttore alcuni volti noti del mondo dello spettacolo e gli hanno chiesto di rivelare il loro orientamento. Ovviamente per non fare outing, ai telespettatori sono state mostrate più foto ad ogni domanda.

Per la scheda dei giovani cantanti c’erano: Gue Pequeno, Marracash, Irama, Sfera, Achille Lauro, Ghali e Gabbani. In questo caso Cecchi Power ha detto: “Lo conosco. Eravamo ospiti insieme, ci siamo dati delle belle occhiate. Lui è gay, certo. Non è dichiarato, in Italia siamo in 10 sì e no“.

Tra i cantanti maturi la lista era composta da: Venditti, Antonacci, Zero, Morandi, Baglioni, Tozzi, Cocciante e Ligabue. Questa volta il giornalista ha esitato: “Oddio, qui mi creo un nemico. Però assolutamente sì. Lo conosco abbiamo fatto dei lavori insieme. Non è il mio tipo però. Pensa a quante ragazzine ormai donne adulte sarebbero devastate“.

Nei cantanti famosi anche all’estero c’erano: Zucchero, Pupo, Ramazzotti, Mengoni, Nek e Albano. Alessandro Cecchi Paone anche a questo giro ha risposto affermativamente alla domanda ‘è gay?’: “Oddio ragazzi. Le voci sono tutte vera. Lui è gay, super gay, iper gay da sempre. Sarà inaspettato ma se andate a vedere le sue disavventure sentimentali capisci che questa cosa non doveva venire fuori“.

Tra i comici c’erano: Christian De Sica, Boldi, Verdone, Izzo, Salemme, Greggio, De Luigi e Bisio. Anche per la foto in questione Alessandro ha detto: “Certo lui è gay ogni oltre limite. Conosco molto bene il suo fidanzato storico che è stato con lui per 20 anni. Vi sto sgomentando è? Però capite che fino a che non fanno coming out molta gente ci soffre?”

La scheda dei giornalisti ha riservato una sorpresa e tra loro c’erano: Mario Giordano, Travaglio, Mentana, Fazio, Cruciani, Belpietro e Porro. In questo caso Paone ha rivelato: “Nonostante la sua voce lui è etero“.

Il quiz si è concluso con i calciatori: Icardi, Ronaldo, Ibrahimovic, Neymar, Messi e Balotelli. L’ospite de Le Iene per il giocatore in questione ha espresso anche un certo interesse: “Vorrei dire un numero, ma dico il numero 1. Tutti quelli che amano i gay maschili, atletici, curati lo vorrebbero avere. Io lo vorrei perché so per certo che è gay. Lui se la spassa moltissimo, è così bello che ha dei ragazzi meravigliosi“.

Quiz bislacchi a parte, pensate a quanto potrebbero aiutare i coming out di tutti questi personaggi (se davvero sono omosessuali). Dichiararsi serve per dare una vera spallata all’omofobia. Scoprire di avere un figlio, un fratello, un idolo del calcio o il cantante preferito gay costringerebbe gli omofobi a farsi delle domande, domande che invece non si pongono se intorno a loro vedono persone LGBT che negano e si nascondono dietro a storie fake.

Alessandro Cecchi Paone invita i vip gay a fare coming out.

“Essere sé stessi fa bene a sé stessi e a tutti. Non dimentichiamo che il coming out ha un ruolo sociale nell’aiuto di chi non ha voce. Fino a che si sussurra sembra una schifezza. Quando viene detto tranquillamente e liberamente viene fuori che l’omosessualità è una normale variabile”.

