Saranno anche passati anni dalle litigate tra Maria Monsè e Alessandro Cecchi Paone, ma la gieffina ha ancora il dente avvelenato con il giornalista. Ieri notte la showgirl parlando con le Selassié ha ricordato gli scontri con Cecchi Power.

“Mi sono sentita dire ‘mi dai fastidio quando litighi con quella’ [la Marchesa]. Ti pare normale che io ho un problema con una che mi ha trattato male? Poi hanno offeso mia figlia. Lui quindi soffriva delle mie discussioni. Calcola che lui ed io siamo entrati insieme, mi faceva gli abbracci dietro le quinte ‘brava Maria che bello entriamo, ci conosciamo già’.

Questo concorrente che ha detto parole non belle, ha usato un termine non adeguato parlando di mia figlia Perla Maria. Quello che ha fatto non è stato bello. Poi andava anche a parlare con gli altri della casa e questo era bruttissimo. Calcolate che io avevo tutti contro. Una contro tutti, ho vissuto momenti che vorrei scordare. Adesso nelle edizioni di Signorini non lo permettono più, non è più successo da allora, se vedete evitano e bloccano. Sono stata sfortunata che a me è capitato.

Poi sono rimasta due settimane soltanto. Ero come trasparente in quel GF Vip. Calcolate che sono entrata in seconda battuta, non all’inizio, come ora, vabbè lo accetto. Se vedete non c’è nemmeno una mia foto alle pareti, come invece hanno tanti altri. Questo perché non ho potuto raccontare niente”.