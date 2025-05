Alessandro Cecchi Paone: il suo coming out e l’amore segreto

Alessandro Cecchi Paone è stato uno dei primi personaggi televisivi italiani a dichiararsi omosessuale, compiendo il suo coming out nel 2004. In una recente intervista al Corriere della Sera, ha spiegato che la sua decisione era motivata dal desiderio di sincerità e onestà verso il pubblico, specialmente in vista delle sue eventuali aspirazioni politiche. Cecchi Paone ha sottolineato l’importanza di essere trasparente su un tema così personale, per non essere influenzato o ricattabile come politico.

Riguardo alla sua famiglia, ha rivelato che inizialmente il coming out non fu ben accolto dalla moglie e dai genitori. Tuttavia, tra le reazioni più positive ci fu quella di Silvio Berlusconi, che lodò la sua scelta e confermò il suo sostegno, affermando che i diritti riguardano anche la destra libertaria, non omofoba.

Cecchi Paone ha anche condiviso un aneddoto sulla sua vita sentimentale post-separazione. Si è innamorato di un cameraman di Mediaset, con cui ha condiviso momenti significativi, tra cui vacanze e un’intensa connessione emotiva. Questa relazione è durata sei mesi. Recentemente, il cameraman lo ha contattato per informarlo del suo matrimonio con una donna, un evento che Cecchi Paone ha commentato con un sorriso.

L’articolo mette in luce la volontà del giornalista di promuovere maggiore apertura e sincerità nei discorsi pubblici legati all’orientamento sessuale, così come la sua esperienza personale con l’amore e la famiglia.

