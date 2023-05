Alessandro Cecchi Paone durante il corso della quarta puntata de L’Isola dei Famosi ha prima mostrato il suo lato ribelle contro il regolamento (minacciando di andarsene, qualora fosse costretto dagli autori a giocare in solitaria senza far coppia col suo fidanzato Simone Antolini) e poi ha ritrovato il suo senso civico.

Cecchi Paone scontro con Ilary Blasi, lite simile a quella avuta con Simona Ventura https://t.co/M2uOoAnPRj #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 8, 2023

Lo ha fatto in occasione delle nomination quando – lontano da orecchie indiscrete degli altri naufraghi – ha chiesto a Ilary Blasi di poter fare una confessione.

Alessandro Cecchi Paone ha violato il regolamento: “Vi dico cosa ho fatto per rispetto dell’azienda”

“Io devo fare un’ammissione per l’amore che porto a te, al programma e all’azienda” – ha esordito Alessandro Cecchi Paone prima di fare una pausa teatrale – “Stanotte ho mangiato” – ha continuato – “Alle 4, mentre ero al capezzale di Simone, è venuta impietosita un’infermiera e mi ha portato una ciambella e del caffè zuccherato. So che non si deve fare e me ne scuso, se dovessi rientrare con Simone io per un giorno non mangio nulla e devolverò tutto quello che spetta a me alla mia nuova tribù”.

L’infermiera impietosita Alessandro Cecchi Paone l’ha trovata in ospedale dove gli autori lo hanno portato in qualità di accompagnatore di Simone Antolini, ricoverato per un controllo dopo un piccolo malore in spiaggia.

“Simone Antolini al momento non c’è, ha avuto un piccolo malore.“ – Ha dichiarato Alvin a inizio puntata. – “Non posso darti dettagli sul bollettino medico, ma le sue condizioni sono sotto controllo e Simone è tutt’ora in gioco, tornerà la prossima puntata“.

Le scuse accettate da Ilary

Ovviamente Ilary Blasi ha accettato le scuse ed è finito tutto a tarallucci e vino. Sono ormai lontanissime le edizioni con Super Simo inviperita contro Den Harrow perché trovato a mangiare il cibo destinato alla produzione o Eleonora Brigliadori sgamata a cibarsi con dei semi che si era nascosta nel proprio cuscino.