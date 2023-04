Alessandro Cecchi Paone: “Ecco perché Mediaset mi ha voluto a L’Isola”

Nel cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone è certamente uno dei nomi più forti, nel suo caso si può parlare davvero di ‘vip’. Poco prima di partire per l’Honduras il conduttore ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv ed ha svelato perché Mediaset l’avrebbe voluto a Cayo Cochinos. Il giornalista ha anche aggiunto che è stata la produzione del programma a chiedergli di partecipare insieme al suo giovane fidanzato, Simone Antolini.

“Mediaset voleva un po’ di cultura in questo reality. Ed ecco perché hanno spinto per avermi. Ci tenevano molto a farmi partecipare insieme al mio compagno Simone Antolini. Un bel messaggio, anche se dovrebbe essere un dato acquisito che esistono ‘le’ famiglie e non ‘la’ famiglia”.

Nella prima puntata de L’Isola dei Famosi 2023 i due naufraghi hanno anche festeggiato l’anniversario e per l’occasione la produzione ha fatto trovare loro una bottiglia di spumante: “Grazie per questo omaggio, siamo qui a brindare al nostro anno insieme. Simone mi dà così tanto e insieme siamo felicissimi. Adesso brindiamo anche alla salute di tutti quelli che ci vogliono bene. Festeggiare qui a L’Isola è davvero bello quindi vi ringrazio. Noi siamo prontissimi all’avventura“.

Tutto molto bello, questo però è l’inizio, infatti sono quasi certo che già nei prossimi giorni Alessandro inizierà a dormire 24 ore su 24, mandando Simone alla ricerca di cocchi.



La settimana scorsa Alessandro Cecchi Paone ha parlato della sua partecipazione in coppia a L’Isola dei Famosi in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Perché ho deciso di partire in coppia per L’Isola dei Famosi? Per veicolare un bel messaggio di inclusione, per dimostrare che nelle coppie la differenza d’età non limita ma valorizza. E mostrare il nostro rapporto senza filtri. Credo che sia una bella cosa mostrare la nostra normalità. Cosa mi mancherà in questi mesi? L’ambiente domestico e le comodità. Che esperienze simili a L’Isola ho vissuto in passato? | vari viaggi con La macchina del tempo e la mia precedente partecipazione a questo reality nel 2012”.