Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati a Napoli

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono uniti civilmente oggi in quel di Napoli, una città non scelta a caso.

“Abbiamo scelto Napoli perché le siamo molto legati, è una città inclusiva e dell’amore” – ha spiegato la coppia a ANSA – “Da qui vogliamo mandare un messaggio importante: bisogna andare verso il matrimonio egualitario e le adozioni per gay e single”.

Il matrimonio civile è stato officiato dal sindaco della città Gaetano Manfredi. Come testimoni, l’ex moglie del giornalista, Cristina Navarro e Ilenia Antolini, cugina dello sposo. A portare le fedi la figlia di Simone Antolini, Melissa, di 5 anni, avuta da una precedente relazione.

Apparsi per la prima volta in tv un anno e mezzo fa al Maurizio Costanzo Show, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno partecipato l’anno successivo a L’Isola dei Famosi diventando a tutti gli effetti la prima coppia gay a partecipare a un reality show in Italia. Mesi dopo quell’esperienza i due si sono promessi amore eterno davanti la legge.

“L’unione sarà in regime di separazione di beni. Casomai qualcuno pensasse che uno dei due lo fa per interesse“, hanno dichiarato a Il Corriere della Sera.

I due anni 62 e 23 anni, ma non sono affatto preoccupati dei 39 anni di differenza d’età.

“Ho sempre frequentato partner giovani: mi permettono di riversare su di loro la mia parte protettiva, la mia esperienza. Per contro, prendo entusiasmo e sguardo al futuro” – ha dichiarato Cecchi Paone, che ha poi aggiunto – “Sono anche geloso! Lui è talmente bello! Non capivo che quando torna a Fermo, a casa sua, deve occuparsi della bambina, o fa i capelli alla nonna, è preso da mille incombenze e si dimentica di mandarmi il messaggio della buonanotte”. Ma nonostante tutto è felicissimo di sposarsi: “Sapere che con Simone avrei davvero formato una famiglia mi ha spinto a fargli la proposta. La bambina ha la sua mamma, naturalmente, ma io ci sarò per tutto ciò che sarà necessario”.