Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno abbandonato L’Isola dei Famosi

Alessandro Cecchi Paone è tornato a L’Isola dei Famosi per la terza volta ma tutte e tre le volte non è riuscito ad arrivare neanche al giro di boa.

La sua prima partecipazione al reality risale al 2007 (quando aveva 46 anni) nel corso della quinta edizione. Un’esperienza che Alessandro Cecchi Paone condivise con Cristiano Malgioglio, Miriana Trevisan, Lisa Fusco e Manuela Villa, vincitrice dell’edizione. In Honduras rimase 36 giorni, salvo poi ritirarsi nel corso della quinta puntata. Wikipedia ricorda così:

“Si ritira dopo 5 settimane di permanenza per lasciare l’opportunità della vittoria ai non famosi e in parte adducendo il fatto che gli manca molto la connessione a internet, l’uso del suo palmare, del suo orologio e il cibo”.

L’avventura a L’Isola dei Famosi il conduttore l’ha poi replicata nel 2012 (a 50 anni) durante l’edizione All Stars condotta da Nicola Savino. In Honduras ritrovò Cristiano Malgioglio, ma anche Valeria Marini, Rossano Rubicondi, il Divino Otelma e Antonella Elia, vincitrice dell’edizione. Rimase 37 giorni e venne eliminato da Carmen Russo sull’Ultima Spiaggia.

Undici anni dopo c’ha riprovato, questa volta in coppia con Simone Antolini, ma la sua avventura in Honduras è durata 24 giorni, una decina di giorni in meno rispetto alla media precedente.

Alessandro Cecchi Paone nella storia de L’Isola dei Famosi

Con questa esperienza – chiusa con un ritiro – Alessandro Cecchi Paone raggiunge il record di naufrago che ha più volte partecipato alla versione italiana de L’Isola dei Famosi. Un traguardo già raggiunto in precedenza da Carmen Russo, Aida Yespica e Valeria Marini che hanno sommato l’esperienza spagnola di Superviviventes alle due partecipazioni a L’Isola dei Famosi.

Simone Antolini, la storia con una donna e la verità sull’incontro con Cecchi Paone https://t.co/bfEcpWTpn8 #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 10, 2023

Il motivo del ritiro

Al momento non è dato sapere perché, nel daytime di oggi è apparsa semplicemente una scritta “Simone e Alessandro sono fuori dal gioco”. Su Twitter è stato poi specificato che Antolini si è ritirato “per problemi di salute”, mentre Cecchi Power “ha deciso di non proseguire la sua avventura”.