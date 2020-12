Alessandro Cecchi Paone a Pomeriggio 5 ha confessato a Barbara d’Urso di aver baciato in bocca Paolo Brosio.

Una rivelazione che ha lasciato tutti di sasso e che non è stata smentita dal conduttore toscano presente in studio, anche se la chiusura di Cecchi Paone “anche a me, come alla fidanzata di ora, chiamava topolone” fa presupporre che si sia trattata di una battuta mal riuscita.

“Ci siamo baciati”, ha detto Cecchi Paone, entrando poi nei dettagli di quanto accaduto tanti anni fa. “Abbiamo lavorato a lungo insieme al Tg4 a Milano 2, durante la Guerra del Golfo. Era il 1990, 1991 Una notte eravamo stravolti, stanchi e soli e ci siamo baciati”.

Brosio si è fatto il segno della croce ed alla domanda incalzante di Cecchi Paone “Paolo ti ricordi?” non ha risposto.

Insomma, se sia stata una battuta o un racconto di un fatto realmente accaduto non possiamo saperlo, nel dubbio vi lascio con l’immagine mentale del limone fra i due conduttori.