Alessandro Cecchi Paone e la verità sul suo ritiro: “Con Ilary un grande equivoco”

Durante la quarta puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha annunciato lo scioglimento delle coppie e Alessandro Cecchi Paone si è subito risentito: “Noi siamo venuti qui per giocare insieme e io ero stato chiaro. Siamo entrati in coppia e allo stesso modo usciremo. Quindi o insieme o nulla, lo avevamo già detto in precedenza“.

Pochi giorni dopo Simone Antolini per motivi di salute non ha potuto continuare la sua avventura in Honduras e Alessandro – come aveva promesso – ha lasciato il reality insieme al suo compagno. Adesso in un’intervista rilasciata a Superguida Tv il giornalista ha spiegato della differenza tra lo “scontro” con Ilary e quello avuto con Simona Ventura 15 anni fa, quando L’Isola era ancora su Rai Due.

“Se sono insofferente alle regole, visto lo scontro con Simona Ventura e quello con Ilary Blasi? Assolutamente no. Per me le regole sono fondamentali. Con Simona Ventura non c’era stata una discussione sul regolamento. Dopo quello scontro in diretta, tra noi è nata una bella amicizia. Io uso i reality per continuare a veicolare dei contenuti per me molto importanti. In quell’occasione avevo spiegato a Simona che non potevo bruciare la faccia delle persone perché simbolicamente richiamavano brutte pagine di storia come la Shoah ebraica o i roghi degli eretici. Era per me un gesto molto brutto e mi rifiutai di farlo per questo motivo.

Con Ilary invece c’è stato un equivoco più grande. Io non ero stato invitato a partecipare da solo dall’Isola dei Famosi. A settembre fui invitato da Mediaset direttamente a prendere parte al reality assieme a Simone. Io ho accettato chiarendo da subito che saremmo entrati e usciti assieme. Quando poi durante la puntata mi è stato comunicato che ci saremmo dovuti separare mi sono opposto perché non erano quelli i patti. Simone era anche in ospedale e io non mi sono sentito di abbandonarlo”.