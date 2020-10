Non solo le migliaia di ragazzine che su Twitter ‘volano’ e ‘urlano’ per ogni cosa che fa nella casa, Tommaso Zorzi ha un ammiratore anche nel mondo dello spettacolo. Intervistato dal settimanale Chi, Alessandro Cecchi Paone ha confessato di apprezzare molto il rampollo milanese (che ha confessato di avere una mezza cotta per Oppini).

“Zorzi, ah se mi piace! Quando Tommaso venne fuori con Riccanza, io, come dire, gli manifestai tutto il mio interesse. Ci siamo incontrati in alcuni programmi e gli ho dato anche qualche consiglio. In quel periodo lui assumeva dei tratti caricaturali che per uno della sua estrazione e della sua eleganza erano aspetti assai negativi. In quel momento aveva una sorta di delirio, non di onnipotenza, ma di onnipresenza. E io da un lato gli facevo capire che mi piaceva, dall’altro che mi interessava aiutare un ragazzo il cui limite è non avere il senso del limite. Al GF Vip mi pare più misurato, come se avesse trovato un buon consigliere che, ahimè, non sono io”.

A giudicare dai suoi ex, Zorzi non ama troppo i daddy. Friendzone confirmed per Alessandro.

Alessandro Cecchi Paone sulla possibilità che entri un altro concorrente gay al GF Vip 5.

“Questa cosa mi piace molto. Penso che sia un gesto rivoluzionario, ma non perché è strano vedere un gay che vuole corteggiare un altro gay e non cerca un ‘etero curioso’ . Credo che sia rivoluzionario proprio nella sua normalità , vedere due ragazzi che si corteggiano in prima serata: questa sì, è una bellissima svolta”.

Sono d’accordo con il discorso di Cecchi Power, ma il fatto che entrerà un concorrente gay non significa che scatterà la scintilla con Zorzi…

Tommaso Zorzi se il nuovo concorrente che entrerà in casa sarà gay e bono.#GFVIP pic.twitter.com/zOFxkstUpW — drama queen (@zorzidramaqueen) October 20, 2020

Voglio il concorrente gay venerdì massimo lunedì daiiiiii @GrandeFratello fate il vostro lavoro #gfvip — reyla (@leyrahexia) October 20, 2020