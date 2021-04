Alessandro Cavallo da mesi fa parte del cast della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi dov’è tutt’ora in gara per vincere il girone della categoria danza, ma pochi forse sanno che il ballerino in passato ha già calcato alcuni salotti di Canale 5, in particolar modo quello di Domenica Live di Barbara d’Urso.

Alessandro, infatti, nel settembre del 2019 ha ballato al fianco di Loredana Lecciso proprio a Domenica Live, nel torneo danzereccio Domenica Alive organizzato da Barbara d’Urso. In quell’occasione la showgirl ha interpretato Pretty Woman e Cavallo è stato uno dei suoi partner.

Alessandro Cavallo balla con Loredana Lecciso, il video:

Domenica Alive: parte la sfida dei vip💥 Vi è piaciuta Loredana Lecciso nei panni di Pretty Woman? Allora mettete il vostro like! 👍

Sarete voi a scegliere l’esibizione migliore!#DomenicaLive #DomenicaAlive pic.twitter.com/d6EM9BGzIj — Domenica Live (@domenicalive) September 29, 2019

Adesso vi apro la BUSTA CHOC GOLD e vi spammo un giovane Alessandro 🐎 che balla insieme alla Lecciso a Domenica Live ✨ ANCORA DUBBI SU CHI PROTEGGERE FINO ALLA MORTE?#Amici20 pic.twitter.com/KzuT3Quqb0 — 🌷 爪卂尺卂乙乇ㄥᗪ卂 🌷 (@MARAZ3LDA) March 13, 2021

Spulciando il profilo Instagram di Alessandro Cavallo è infatti possibile vedere una sua foto (che risale proprio a settembre 2019) scattata agli ingressi degli studi Mediaset. Da Barbarella a Maria è stato un attimo.