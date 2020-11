Alessandro Cattelan torna a condurre un Live di X Factor dopo essere guarito dal Covid: ecco il video con il simpatico annuncio sui social.

Dopo due settimane di pausa causa Covid, Alessandro Cattelan è pronto a riprendere le redini del ‘suo’ X Factor. Lo ha annunciato attraverso un simpatico e inequivocabile video su Instagram lo stesso presentatore. Il 40enne di Tortona per due puntate aveva lasciato spazio a Daniela Collu, ma stavolta sembra carico e pronto a sorprendere tutti ancora una volta, anche se da Sky non sono ancora arrivate conferme.

Alessandro Cattelan torna nel quarto Live di X Factor

Non lo ha annunciato ufficialmente, ma lo ha fatto ampiamente intendere il conduttore lombardo. Sul suo profilo Instagram è infatti apparso un video in cui balla in maniera scatenata sulle note di Without Me, uno dei grandi classici di Eminem.

Alessandro Cattelan

Il brano, che non è scelto a caso, parte dal verso “Guess who’s back, back again?“, ossia “Indovina chi è tornato?“. E nella caption c’è un’altra citazione significativa: “Cause it feels so empty without me (sembra tutto così vuoto senza di me)“. Di seguito il suo divertentissimo post:

X Factor: il quarto Live

Non sono arrivate al momento conferme da parte della produzione del talent di Sky, ma tutto ormai lascerebbe supporre un rientro in grande stile di Cattelan. Tuttavia, con Ale le sorprese sono sempre dietro l’angolo, e chissà che non abbia voluto ‘trollare’ tutti i suoi fan.

Parlando del nuovo Live, gli ospiti già annunciati sono un ex concorrente, Leo Gassmann, e due big come Elodie e Carl Brave. Gli artisti in gara, che dovranno subire due eliminazioni, presenteranno ancora una volta i loro inediti più alcune cover: Amandoti dei CCCP (N.A.I.P.), Sweet Dreams degli Eurythmics (Melancholia), un medley tra un brano di Mango e uno di Rosalia (Vergo), Rapide di Mahmood (Casadilego), Bullet with Butterfly Wings degli Smashing Pumpkins (LPOM), Per me è importante dei Tiromancino (Blind), Falling di Harry Styles (Blue Phelix), Albero di Calcutta (Cmqmartina) e Notti di Sfera Ebbasta (MyDrama).