Alessandro Cattelan dalla prossima stagione televisiva diventerà un volto di RaiUno con lo show Da Grande e – intervistato da Tv Sorrisi & Canzoni – ha svelato chi sono i suoi primi cinque ospiti.

Alessandro Cattelan dice addio a Sky e sbarca in Rai: il programma pensato per lui https://t.co/qX0mW2j2Gq

Luca Argentero, Carlo Conti, Il Volo, Elodie ed Antonella Clerici.

“Luca Argentero, perché il punto di partenza per me è sempre quello dell’intesa reciproca, quindi volevo iniziare con qualcuno che mi fosse amico. Insieme cercheremo di capire come cambia la vita con l’arrivo di un figlio, essendo diventato lui padre da poco. Ci sarà Carlo Conti, in un ruolo un po’ diverso. Vestirà i panni di un attore e mi darà i consigli su come affrontare questo ingresso in Rai: lui è una colonna dell’azienda e mi accoglierà in quanto giovane promessa.

Poi avremo Il Volo, con cui ci divertiremo a cantare, ci travestiremo, interpreteremo un po’ di musica di varie decadi.

Verrà Elodie, e con lei stiamo preparando un’esibizione “bomba”: sarà un momento di show davvero spettacolare! Ci sarà anche Antonella Clerici, della cui presenza sono particolarmente felice perché lei da sempre auspicava un mio arrivo in Rai, mi dà consigli, mi prepara a questo momento e quindi sarà belo averla con me. E come si dice in questi casi: “E tanti altri ancora.”