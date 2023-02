Alessandro Cattelan prende in giro Diaco: “Niente parolacce in Rai!”

Negli ultimi giorni sui social tutti parlano della ramanzina che Pierluigi Diaco ha fatto ad una signora colpevole di aver pronunciato ‘una parolaccia’ a Bella Ma‘. E ieri sera è arrivata la prima divertente presa in giro firmata Alessandro Cattelan.

La puntata di ieri di Stasera C’è Cattelan si è aperta con il rapper Mike Lennon che ha detto ‘caz**rola’. Il conduttore ha subito fatto una simpatica imitazione di Diaco ed ha bacchettato Mike. Per tutta l’intro della puntata Alessandro Cattelan ha emulato il collega nelle vesti di moralizzatore televisivo (ma almeno in questo caso è scappata una risata).

“Scusa cos’hai detto? Oh Mike! Oh, no, non si possono dire le parolacce. Qui siamo su Rai Due ed è servizio pubblico. Oh hai fatto una cosa molto brutta. Hai fatto una cosa molto brutta, una roba bruttissima. Chieda scusa immediatamente. Guarda cosa hai fatto?! Le parolacce si dicono? No! Hai ricevuto un’educazione? Ecco, quindi adesso chiedi subito scusa. Ripetilo forte. Non chiedere scusa solo a me, ma al pubblico a casa e in sala. Hai sbagliato e che ti sia da lezione in futuro.

Poi chiedi scusa ai ragazzini da casa che ci guardano. E chiedi scusa a Diaco. Hai fatto una cosa molto brutta. Questa è una cosa bruttissima. E mi scuso anche io con il pubblico della Rai, che non è abituato e non vuole sentire certe cose. Perché è veramente sgradevole sentirle. Voi adesso potete sgridare Mike e commentare la puntata con il nostro hashtag che non contiene parolacce. Mike ripeto, non si fa! Adesso vengo a prenderti per un orecchio. E ricorda che già sei precario. Questa cosa che hai detto è molto brutta e quindi non farlo mai più”.