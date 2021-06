Dopo 10 anni su Sky Alessandro Cattelan lo scorso marzo ha ufficializzato il passaggio in Rai. Intervistato da La Repubblica il conduttore ha rivelato cosa ci dobbiamo aspettare da lui: “Voglio mettermi un po’ alla prova, magari anche sentirmi un po’ scomodo, dopo anni in una comfort zone che mi ha fatto crescere senza traumi. Il mio nuovo show Da Grande? Io voglio portare quello che so fare, uno show dove si canti, si balli, ci si travesta, ci si diverta, si parli, magari faccia anche sollevare un pensiero“.

Molti hanno pensato a Cattelan per il prossimo Festival di Sanremo e il presentatore ha fatto una lista di nomi che vorrebbe con lui sul palco dell’Ariston, come artisti in gara e co-conduttrici: “Con me Sanremo farebbe pochissimi ascolti. Porterei solo gente che piace a me, tipo Salmo, Fabri Fibra, I cani, Madame, ma anche Tozzi e Zucchero. Oppure vorrei farlo come ingranaggio di un meccanismo, avendo con me solo donne, Antonella Clerici, Sara Gama, Chiara Ferragni“.

Con i suoi artisti preferiti, o circondato da donne, poco importa, io Cattelan lo vedrei benissimo al Festival.

Alessandro Cattelan all’Eurovision Song Cpntest?

Il prossimo anno l’Eurovision si terrà in Italia e non abbiamo molti conduttori che parlino alla perfezione l’inglese. Sarà per questo che sono quasi tutti convinti che sarà proprio Alessandro Cattelan al timone dello show. Lui su La Repubblica è stato vago e si è limitato a dire di essere onorato.

“Un’unanimità che è stata un onore. Poi è qualcosa che mi ha fatto dire che ho lavorato bene Sui Måneskin la vera intuizione è stata di chi li ha mandati a Sanremo. Non pensavo che qualcuno li avrebbe ritenuti buoni per quel palco, vista la tradizione che ha il Festival. Il resto non mi ha sorpreso: sono quelli che li vedi e hanno un passo in più, o anche due”.

Vi prego ragà se Alessandro Cattelan dovesse condurre l’Eurovision 2022 io potrei piangere, lo seguo dai tempi di ziggie lo zigosauro pic.twitter.com/jsJkgMEN6D — Hope (@HopeSlash) June 13, 2021

Molti lo candidano alla conduzione di #Eurovision2022, oggi finalmente ha parlato a #LaRepubblica. Alessandro Cattelan: “Un onore, qualcosa che mi ha fatto dire che ho lavorato bene. I #Maneskin? La vera intuizione è stata di chi li ha mandati a Sanremo”#Eurovision #ESCITA pic.twitter.com/SIOZ7y2Z9R — Cinguetterai (@Cinguetterai) June 15, 2021