Alessandro Cattelan lascia X Factor: il presentatore si è congedato dal talent di Sky con un lungo e commovente discorso al termine della Finale.

La fine di un’era. La fine di un’epoca. La fine di una parte importante della sua vita e di quella di chi lo ha amato all’interno di X Factor. Alessandro Cattelan lascia il talent di Sky. E lo fa a modo suo, a sorpresa, annunciandolo poco prima di svelare il nome del vincitore, di fatto rubando la scena alla ‘povera’ Casadilego. Perché dieci anni sono dieci anni, una parentesi davvero lunga. E il suo congedo non può non aver creato del disagio a chi lo ama ma anche a chi non lo sopporta.

Alessandro Cattelan lascia X Factor dopo 10 anni

Che potesse essere l’ultimo anno del presentatore storico del talent di Sky, era possibile. Non prevedibile, ma possibile sì. Le avvisaglie c’erano già state lo scorso anno, quando Cattelan aveva provato in tutti i modi a indirizzare lo show, per poi arrendersi di fronte all’edizione più debole nella storia del format in Italia. Non a caso, alcuni mesi fa erano già circolati rumor su un suo possibile addio.

Alessandro Cattelan

Ma le voci si erano rivelate tali, e alla fine Ale era tornato a prendere il proprio posto anche per questa difficilissima 14esima edizione, con la necessità di riprendere il timone di un format che stava (o sta?) stancando e con l’aggiunta del dettaglio non trascurabile dell’emergenza sanitaria. E forse saranno state anche le difficoltà di questo periodo, o la voglia di cercare stimoli altrove, a far prendere al 40enne conduttore questa decisione. Una scelta che, a ben vedere, aveva già fatto intendere nel corso delle puntate, quando più volte si era lasciato a frasi sibilline, che non erano sfuggite ai più attenti.

Il discorso di Alessandro Cattelan durante la finale di X Factor

“Si volta pagina“. Volterà pagina lui, con la sua carriera, che al momento appare molto elastica (c’è già chi spera di vederlo a breve a Sanremo). Volterà pagina lo show, che dovrà cercare un erede, più o meno a lungo termine (toccherà alla Collu, che lo ha già sostituito in due puntate ricevendo diversi elogi?).

Ma quello che il futuro riserverà lo sapremo solo tra un po’. Adesso rileggiamo insieme le parole dell’emozionante discorso finale del conduttore simbolo dello show: “Volevo avere il tempo per salutarvi tutti… questa è stata la mia ultima puntata di X Factor. È stato un viaggio molto bello che ho fatto assieme a tutti voi in questi ultimi 10 anni. […] I giorni non erano giorni, erano pagine di un libro che stava arrivando alla fine, un libro che mi è piaciuto tantissimo ma che sono contento di aver finito. Mi sono reso conto che non sto lasciando un programma, non sta finendo un programma, sta finendo un’epoca per me, sta finendo un pezzo della mia vita che ho passato insieme con voi. Se voi avete seguito X Factor dall’inizio, è finito anch eun pezzo della vostra vita. Si cambia pagina“.

Di seguito un suo post su Instagram: